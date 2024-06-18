В специальном отчете говорится о том, что через несколько лет проведение олимпийских игр может стать невозможным.

Спортсмены рискуют своей жизнью во время соревнований на Олимпийских играх этим летом из-за экстремальной жары, которая вызвана глобальным потеплением. Об этом говорится в отчете Британской ассоциации устойчивого спорта под названием "Огненные кольца", передает The Telegraph.

В отчете отмечается, что участники потенциально могут получить тепловой удар, "который может иметь долгосрочные последствия с поражением многих органов и даже привести к летальному исходу".

Такой отчет уже является вторым за месяц, в котором прогнозируются катастрофические последствия для спорта, если глобальное потепление выйдет из-под контроля. В первом речь шла о том, что стадион "Кингсхолм" в Глостере является одним из крупнейших стадионов в мире, которому грозит "морское затопление", если средняя температура в мире повысится на два градуса по Цельсию.

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Авторы отчета предупредили, что было бы "ошибкой" игнорировать угрозу экстремальной жары во время Олимпиады 2024 года в Париже.

"Тот факт, что Олимпийские игры состоятся в разгар лета, означает, что угроза разрушительной жары является очень реальной", - предупредили они.

Также с таким прогнозом соглашаются нынешние, бывшие и будущие олимпийцы, среди которых обладатель медалей предыдущих Игр и чемпионы мира по различным видам спорта.

"Мы испытываем себя на пределе возможностей, и если нам приходится делать это в опасных условиях, я не думаю, что спортсмен будет сдерживаться. Это не в ДНК спортсмена - останавливаться, и если условия слишком опасны, я считаю, что существует риск летального исхода", - подчеркнул звезда шотландского регби-7 Джейми Фарндейл.

В то же время марафонская пловчиха Эмбер Киган напомнила о смерти американки Фреш Криппен в 2010 году во время заплыва на открытой воде в ОАЭ.

"Мы все заходим в воду, зная, что люди умерли от жары. Это не то, с чем можно шутить", - предупредила она.

"У нас были спортсмены, у которых во время тренировок в экстремальную жару температура тела поднималась до 39,5°C, что представляет действительно значительный риск для здоровья. Это страшно", - отметила двукратная олимпийская чемпионка по парусному спорту Ханна Миллз.

В связи с этим в отчете предоставили пять рекомендаций для органов, которые занимаются организацией олимпиады, а именно:

разумное планирование тренировок во избежание экстремальной жары;

обеспечение безопасности спортсменов и болельщиков с помощью лучших планов регидратации и охлаждения;

предоставление спортсменам возможности высказываться по изменению климата;

усиление сотрудничества между спортивными органами и спортсменами в рамках кампаний по повышению осведомленности о климате;

переоценка спонсорства ископаемых видов топлива в спорте.

Также в отчете говорится о том, что через несколько лет может быть невозможно проводить Олимпийские игры из-за такой жары.

Олимпиада-2024 - последние новости

Как писал УНИАН, украинские спортсмены получили инструкции, как вести себя с россиянами и белорусами во время Олимпиады-2024. Такие рекомендации разработали, чтобы уберечь украинских атлетов от провокационных ситуаций и способствовать безопасности представителей официальной делегации национальной сборной команды Украины на Игры в Париже.

В свою очередь двукратный обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион Доминик Гашек осудил допуск РФ к Олимпиаде. Он считает, что российские власти делают все, чтобы вернуть российских спортсменов на международную арену.

"Позволить российским спортсменам участвовать в Олимпиаде - это то же самое, если бы мы послали им тысячу самолетов и тысячу танков, а может даже больше", - пояснил Гашек.

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