Осадков в столице 10 октября не ожидается, но будет холодно.

Во вторник, 10 октября, киевлян ждет холодный осенний день. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью температура снизится до +3°, а днем столбики термометров в столице максимально поднимутся лишь до +11°. Весь день будет облачная погода с прояснениями, но без осадков.

Прохлады добавит западный и северо-западный ветер, скорость которого будет до 3,3 м/с. Атмосферное давление чуть повысится, 749-752 миллиметра ртутного столба.

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Погода 10 октября - вторник в Украине будет холодным и ветреным

Во Львове во вторник будет ясно и безоблачно. Ночью 0°, днем +10°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +11°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью 0°, днем +10°.

В Тернополе 10 октября ночью будет +2°, днем +10°, практически безоблачно.

В Хмельницком завтра в течение дня будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +10°.

В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно облачность, ночью +3°, днем +11°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +4°, днем +14°, ясно и безоблачно.

В Черновцах во вторник - ясно и безоблачно, ночью +6°, днем +11°.

В Виннице завтра будет 0°...+10°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник будет ночью 0° днем +10°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +1°...+9°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +11°.

В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +12°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +3°...+9°.

В Одессе 10 октября - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +12°.

В Херсоне во вторник ночью будет +2°, днем +11°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +12°.

В Запорожье температура ночью +2°, днем +13°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +1°...+8°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +1°, днем +10°, сильный дождь.

В Днепре температура ночью будет +3°, днем +11°, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет пасмурно, сплошная облачность, +5°...+12°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +11°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +11°.

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