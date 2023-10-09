Во вторник, 10 октября, киевлян ждет холодный осенний день. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью температура снизится до +3°, а днем столбики термометров в столице максимально поднимутся лишь до +11°. Весь день будет облачная погода с прояснениями, но без осадков.
Прохлады добавит западный и северо-западный ветер, скорость которого будет до 3,3 м/с. Атмосферное давление чуть повысится, 749-752 миллиметра ртутного столба.
Погода 10 октября - вторник в Украине будет холодным и ветреным
Во Львове во вторник будет ясно и безоблачно. Ночью 0°, днем +10°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +11°.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью 0°, днем +10°.
В Тернополе 10 октября ночью будет +2°, днем +10°, практически безоблачно.
В Хмельницком завтра в течение дня будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +10°.
В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно облачность, ночью +3°, днем +11°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +4°, днем +14°, ясно и безоблачно.
В Черновцах во вторник - ясно и безоблачно, ночью +6°, днем +11°.
В Виннице завтра будет 0°...+10°, небольшая облачность.
В Житомире во вторник будет ночью 0° днем +10°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут +1°...+9°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +11°.
В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +12°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +3°...+9°.
В Одессе 10 октября - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +12°.
В Херсоне во вторник ночью будет +2°, днем +11°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +12°.
В Запорожье температура ночью +2°, днем +13°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха составит +1°...+8°, небольшая облачность, сильный дождь.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +1°, днем +10°, сильный дождь.
В Днепре температура ночью будет +3°, днем +11°, небольшая облачность.
В Симферополе во вторник будет пасмурно, сплошная облачность, +5°...+12°.
В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +11°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +11°.