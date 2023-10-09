Осадки ожидаются лишь в нескольких областях на северо-востоке страны.

Похолодание в Украине продолжается. Во вторник, 10 октября, в Украине будет ветрено. Температура по всей стране не поднимется выше +8°...+13°, а ночью во многих областях похолодает до -1°...+3°. На северо-востоке пройдут дожди, на остальной территории будет сухо и немного облачно. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +3°, днем +11°.

Во Львове во вторник будет ясно и безоблачно. Ночью 0°, днем +10°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +11°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью 0°, днем +10°.

В Тернополе 10 октября ночью будет +2°, днем +10°, практически безоблачно.

В Хмельницком завтра в течение дня будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +10°.

В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно облачность, ночью +3°, днем +11°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +4°, днем +14°, ясно и безоблачно.

В Черновцах во вторник - ясно и безоблачно, ночью +6°, днем +11°.

В Виннице завтра будет 0°...+10°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник будет ночью 0° днем +10°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +1°...+9°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +11°.

В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +12°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +3°...+9°.

В Одессе 10 октября - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +12°.

В Херсоне во вторник ночью будет +2°, днем +11°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +12°.

В Запорожье температура ночью +2°, днем +13°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +1°...+8°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +1°, днем +10°, сильный дождь.

В Днепре температура ночью будет +3°, днем +11°, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет пасмурно, сплошная облачность, +5°...+12°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +11°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +11°.

Приметы погоды 10 октября

Если в это день гремит гром, то зима будет бесснежной, короткой и мягкой.

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