Похолодание в Украине продолжается. Во вторник, 10 октября, в Украине будет ветрено. Температура по всей стране не поднимется выше +8°...+13°, а ночью во многих областях похолодает до -1°...+3°. На северо-востоке пройдут дожди, на остальной территории будет сухо и немного облачно. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +3°, днем +11°.
- Во Львове во вторник будет ясно и безоблачно. Ночью 0°, днем +10°.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +11°.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью 0°, днем +10°.
- В Тернополе 10 октября ночью будет +2°, днем +10°, практически безоблачно.
- В Хмельницком завтра в течение дня будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +10°.
- В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно облачность, ночью +3°, днем +11°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +4°, днем +14°, ясно и безоблачно.
- В Черновцах во вторник - ясно и безоблачно, ночью +6°, днем +11°.
- В Виннице завтра будет 0°...+10°, небольшая облачность.
- В Житомире во вторник будет ночью 0° днем +10°, небольшая облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут +1°...+9°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +11°.
- В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +12°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +3°...+9°.
- В Одессе 10 октября - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +12°.
- В Херсоне во вторник ночью будет +2°, днем +11°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +12°.
- В Запорожье температура ночью +2°, днем +13°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +1°...+8°, небольшая облачность, сильный дождь.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +1°, днем +10°, сильный дождь.
- В Днепре температура ночью будет +3°, днем +11°, небольшая облачность.
- В Симферополе во вторник будет пасмурно, сплошная облачность, +5°...+12°.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +11°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +11°.
Приметы погоды 10 октября
Если в это день гремит гром, то зима будет бесснежной, короткой и мягкой.