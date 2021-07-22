Отдыхающие очень довольны результатом и эффективностью барьерных сетей. Правда, защитить туристов от медуз с их помощью можно только на небольшом участке моря.

В этом году в Азовском море наблюдается нашествие медуз. Многие туристы даже не подходят к воде, так как опасаются укусов этих существ. Чтобы курортный сезон не оказался под угрозой срыва, владельцы баз отдых массово начали устанавливать так называемые барьерные сети. Они должны защитить прибрежную зону от морских обитателей.

Отдыхающие делятся видео, в которых комментируют эффективность такого метода борьбы с морской живностью.

По данным РИА Мелитополь, одну из сетей 20 июля установили на пляже базы "Акватика", и медузы сразу же перестали попадать в воду у берега.

арьер на косе Пересыпь установили и работники базы отдыха "Дикарь". Здесь была огорожена территория 60 на 40 метров.

Как можно заметить, в обоих случаях сеть сумела задержать тысяч медуз. На отгороженном для купания участке моря вода чистая. Местные отдыхающие очень довольны результатом и эффективностью такого "ноу-хау".

Однако главной проблемой подобного метода является то, что защитить от медуз можно только небольшой участок моря.

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Нашествие медуз в Украине:

На пляжах Азовского моря настоящее нашествие медуз. Отдыхающие на курортах в Мелитопольском районе жалуются, что вода стала напоминать кисель, и к ней невозможно подойти.

Специалисты Института рыбного хозяйства и экологии моря объяснили такой рост числа медуз. Эксперты связывают этот процесс в Азовском море с увеличением их численности в Черном море.

Еще один важный фактор - постепенное приближение солености обоих морей, в частности, из-за изменений в водном балансе Азовского бассейна. К тому же достаточно теплые зимы способствуют успешной зимовке теплолюбивых медуз, и массовое присутствие планктона здесь - еще один аппетитный аргумент для их миграции.

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Автор: Денис Прядко