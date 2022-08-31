В начале сентября на погоду в Восточной Европе будет влиять новый антициклон из Скандинавии.

Атмосферные процессы над большей частью Европы в первые дни сентября заметно перестроятся на осенний лад. На погоду в Украине будет влиять новый антициклон.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

"По новым данным различных численных прогностических моделей, появление большого скандинавского антициклона Quintin и дальнейшее его смещение в юго-восточном направлении, приведет к изменению синоптического периода и установление северо-западных воздушных потоков над большей частью Восточной Европы", - пояснил синоптик.

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По его словам, в связи с этим уже завтра, 1 сентября, в Украине ожидается похолодание на 6-8 градусов.

"Атмосферное давление окажется выше нормы, поэтому осадков в первой декаде месяца практически не ожидается, за исключением западной и юго-западной части страны, где в отдельные дни пройдут кратковременные дожди в сопровождении гроз", - рассказал синоптик. Ветер будет без явных порывов.

"Первые заморозки будут маловероятными в сентябре, за исключением высокогорья Карпат, где это не является аномалией", - добавил он.

Напомним, по прогнозу Игоря Кибальчича, начало осени в Украине будет прохладным - ожидается снижение температуры. Однако постепенно температура вернется почти к летним показателям.

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