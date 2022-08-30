Сентябрь в Украине начнется с похолодания, однако впоследствии температура вернется практически к летним показателям.

Начало осени в Украине будет прохладным - ожидается снижение температуры на 6-8 градусов. Однако постепенно температура вернется почти к летним показателям.

Такой прогноз на сентябрь подготовил синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

По его словам, атмосферные процессы над большей частью Европы в первые дни сентября заметно перестроится на осенний лад.

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Уже с 1 сентября в Украине произойдет ощутимое похолодание, а температура воздуха снизится на 6-8 °С по сравнению с последними числами августа.

Однако, предстоящее понижение температуры вовсе не будет означать наступление метеорологической осени. Предварительно, по данным Игоря Кибальчича, на исходе первой декады температурный фон повысится до комфортных летних показателей как в ночное, так и в дневное время.

Что касается осадков, то, по словам синоптика, их выпадет 70-75% от климатической нормы. Поэтому риск развития засухи и увеличения пожарной опасности останется высоким.

"Среднемесячная температура воздуха по данным украинских специалистов ожидается на 1-1,5 °С выше климатической нормы и составит в зависимости от области +14...+19 °С. Основной вклад в эту аномалию сделает вторая половина сентября, которая может оказаться значительно теплее первой",- рассказал синоптик.

Напомним, на этой неделе украинцев ждет определенная изменение погодных условий. По данным Укргидрометцентра, температура будет постепенно снижаться, что связано с поступлением холодных атмосферных фронтов с северо-запада.

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