Осадки ожидаются в некоторых западных, центральных и восточных областях.

Сегодня, 4 сентября, во многих областях на западе, в центре и на востоке страны пройдут дожди, местами - ливни. Теплее всего будет на юге: до +24°. На остальной территории - прохладнее, +15°...+21°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе сегодня будут идти дожди. Сухая погода ожидается в Волынской, Ривненской и Черновицкой областях. Температура будет на уровне +16°...+20°.

Прохладнее всего сегодня будет на севере Украины. Здесь воздух прогреется до +15°...+16°. Будет сухо, небольшая облачность.

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В некоторых центральных областях сегодня ожидаются небольшие дожди, в Полтавской - ливни. Максимально столбики термометров поднимутся до +22°.

На востоке сегодня будет +17°...+21°. В Луганской и Харьковской областях пройдут дожди.

Теплее всего сегодня будет на юге Украины. В Николаевской, Херсонской и Одесской областях ожидается до +24°, в Запорожской и в Крыму +19°...+21°. Без осадков, небольшая облачность.

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Автор: Екатерина Лиманская