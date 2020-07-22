Жертвами ливней в Пакистане стали 20 человек

Ливни привели к обрушению зданий и случаям поражения электрическим током.

Иллюстрация / REUTERS

По меньшей мере 20 человек погибли, многие другие пострадали из-за проливных дождей, обрушившихся на провинцию Пенджаб на востоке Пакистана 21 июля.

Читайте также Число жертв проливных дождей в Японии увеличилось до 56 человек

Ливни привели к обрушению зданий и случаям поражения электрическим током, передает "Синьхуа" со ссылкой на местные СМИ.

Глава провинции Пенджаб Осман Буздар выразил свои соболезнования с связи с гибелью людей в результате стихийного бедствия и распорядился, чтобы медучреждения предоставили пострадавшим лучшее лечение.

Напомним, 21 человек погиб на индонезийском острове Сулавеси в результате внезапных наводнений.