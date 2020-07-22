Жертвами ливней в Пакистане стали 20 человек
Ливни привели к обрушению зданий и случаям поражения электрическим током.
По меньшей мере 20 человек погибли, многие другие пострадали из-за проливных дождей, обрушившихся на провинцию Пенджаб на востоке Пакистана 21 июля.
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Ливни привели к обрушению зданий и случаям поражения электрическим током, передает "Синьхуа" со ссылкой на местные СМИ.
Глава провинции Пенджаб Осман Буздар выразил свои соболезнования с связи с гибелью людей в результате стихийного бедствия и распорядился, чтобы медучреждения предоставили пострадавшим лучшее лечение.
Напомним, 21 человек погиб на индонезийском острове Сулавеси в результате внезапных наводнений.
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