В Индонезии жертвами наводнения стали более 20 человек
Двое людей пропали без вести.
21 человек погиб на индонезийском острове Сулавеси в результате внезапных наводнений.
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Непогода накрыла округ Северный Луву провинции Южный Сулавеси, погиб 21 человек, по меньшей мере двое жителей пропали без вести, передает Stormnews со ссылкой на Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии.
Во время наводнения были затоплены около 5 тысяч домов, 10 были смыты, 213 засыпаны песком и грязью. Повреждены мосты, а некоторые участки дорог оказались под слоем грязи высотой от 1 до 4 метров. В пострадавших районах были спасены 1,5 тыс. жителей. Всего от стихии пострадали 16 тыс. человек, из них 655 были вынуждены покинуть свои дома.
Напомним, в Китае проливные дожди привели к наводнениям и оползням.
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