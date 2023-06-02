Из-за непогоды в Киеве, по неподтвержденным данным, некоторые пользователи остались без электроснабжения.

В пятницу, 2 июня, в ряде районов Киева бушует ураган, люди слышат сильный ветер, гром и видят молнии.

Уже есть последствия непогоды - из-за порывов ветра повалены деревья, сообщил Telegram-канал "Киев Сейчас" и опубликовал видео с места чрезвычайного происшествия. На видео видно, что поломанное дерево лежит недалеко от автомобилей.

Из-за непогоды в некоторых районах столицы исчезло электроснабжение, пишет "Киевский Движ".

В Киевской городской государственной администрации сообщили, что в столице приняли меры, чтобы в случае ливня не было подтоплений.

"Места возможных подтоплений мониторят гидрослужбы "Киевавтодора". Накануне в заниженных местах дополнительно очистили ливнестоки... Всего коммунальная корпорация имеет 91 единицу спецтехники и спецсредств для ремонта и очистки системы ливневой канализации. В частности, мотопомпы, гидромониторы, насосные станции", - отметили в КГГА.

Погода в Киеве - важные новости

Украинский гидрометцентр предупреждал, что 2 июня до конца суток в Киеве и Киевской области ожидается гроза. Из-за ухудшения погодных условий в столице и на территории региона объявили I уровень опасности.

Справка УНИАН. I уровень опасности объявляют тогда, когда погода потенциально опасна для природы, инфраструктуры и людей. После объявления такого уровня опасности стоит быть очень внимательными и осторожными.

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