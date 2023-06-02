Ухудшение погоды ожидается уже в ближайший час.

В ближайшее время в Киеве и Киевской области ожидается гроза. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.

"В ближайший час, с сохранением до конца суток 2 июня, гроза", - говорится в предупреждении.

Из-за ухудшения погоды в столице и области объявлен І уровень опасности.

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Справка УНИАН. I уровень - погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем усложнении погодных условий.

Штормовое предупреждение в Украине - прогноз на сегодня

Как сообщал Погода УНИАН, на сегодня в западных областях Украины синоптики Украинского гидрометцентра объявили штормовое предупреждение.

По их данным, в течение дня 2 июня ожидаются грозы и местами шквалы 15-20 м/с. I уровень опасности объявлен в таких областях: Волынская, Ривненская, Львовская, Тернопольская, Хмельницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая.

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