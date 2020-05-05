На Винничине бушевала непогода, один человек погиб

Трагедия произошла в селе Круподеринцы.

В Винницкой области бушевала непогода / ГСЧС

В понедельник, 4 мая, в Винницкой области бушевала непогода, в результате которой в селе Круподеринцы погиб один человек.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, в селе Круподеринцы во время ливня большим потоком воды и ила был смыт с дороги местный житель, который двигался на велосипеде по дороге.

В результате ливня в данном населенном пункте заилено около 150 м дороги, въезд в село временно осуществляется по другой дороге.

В то же время в городе Погребище 4 мая спасатели оказали помощь населению по откачке воды с территории одного частного домовладения по ул. Монашеской.

В результате ливня в городе Гайсин в 19:54 на ул. И. Богуна было подтоплено одно частное домохозяйство. Бойцы ГСЧС, прибывшие на помощь населению, специальным оборудованием откачали 8 куб. м воды и прочистили сточные канавы от мусора и грязи.

На аналогичный вызов в тот же вечер выезжали спасатели м. Бершадь. В с. Крушиновка из-за сильного дождя затопило двор и один приусадебный участок. Чтобы предотвратить подтопление жилого дома при помощи подручных средств чрезвычайники осуществили подкоп и отвели воду в долину.

Напомним, 4 мая в Киеве из-за неожиданно сильного дождя и града затопило несколько улиц.