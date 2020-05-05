На Винничине бушевала непогода, один человек погиб

11:57, 5 мая 2020
154
0

Трагедия произошла в селе Круподеринцы.

В Винницкой области бушевала непогода / ГСЧС
В Винницкой области бушевала непогода / ГСЧС

В понедельник, 4 мая, в Винницкой области бушевала непогода, в результате которой в селе Круподеринцы погиб один человек.

Грозы, град и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, в селе Круподеринцы во время ливня большим потоком воды и ила был смыт с дороги местный житель, который двигался на велосипеде по дороге.

В результате ливня в данном населенном пункте заилено около 150 м дороги, въезд в село временно осуществляется по другой дороге.

В то же время в городе Погребище 4 мая спасатели оказали помощь населению по откачке воды с территории одного частного домовладения по ул. Монашеской.

В результате ливня в городе Гайсин в 19:54 на ул. И. Богуна было подтоплено одно частное домохозяйство. Бойцы ГСЧС, прибывшие на помощь населению, специальным оборудованием откачали 8 куб. м воды и прочистили сточные канавы от мусора и грязи.

На аналогичный вызов в тот же вечер выезжали спасатели м. Бершадь. В с. Крушиновка из-за сильного дождя затопило двор и один приусадебный участок. Чтобы предотвратить подтопление жилого дома при помощи подручных средств чрезвычайники осуществили подкоп и отвели воду в долину.

Напомним, 4 мая в Киеве из-за неожиданно сильного дождя и града затопило несколько улиц.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#дождь#непогода
Читайте также
СМИ назвали неожиданную причину развода звезды "Мажора" Прилучного с женой СМИ назвали неожиданную причину развода звезды "Мажора" Прилучного с женой
Астрологи назвали три знака Зодиака, которых в мае ждут финансовые трудности Астрологи назвали три знака Зодиака, которых в мае ждут финансовые трудности
Беларусь - среди "лидеров" по распространению коронавируса в Европе Беларусь - среди "лидеров" по распространению коронавируса в Европе
Окровавленная дочь Поляковой шокировала фото для Vogue Окровавленная дочь Поляковой шокировала фото для Vogue
Когда откроют садики и школы в Украине Когда откроют садики и школы в Украине
Круто быть странным: беременная подруга Илона Маска показала свой "красивый" макияж (фото) Круто быть странным: беременная подруга Илона Маска показала свой "красивый" макияж (фото)
Астрологи назвали знаки Зодиака, у которых в зеркальную дату 05.05.2020 наступит белая полоса Астрологи назвали знаки Зодиака, у которых в зеркальную дату 05.05.2020 наступит белая полоса
Погода в Украине
Виргиния, США
+9°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
65 %
753 мм
2.3 м/с
55 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять