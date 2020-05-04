На Киев обрушился дождь и град, улицы уходят под воду (фото, видео)

16:26, 4 мая 2020
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Сообщается о затоплении на улице Кудряшова и бульваре Шевченко.

Киев заливает / фото - Facebook, Елена Фадеева
Киев заливает / фото - Facebook, Елена Фадеева

В Киеве из-за неожиданно сильного дождя и града затопило несколько улиц.

C крыши многоэтажки на столичном Крещатике упал металлический шпиль (фото)

Киевляне публикуют фото и видео стихии в соцсетях. Сообщается о затоплении на улице Кудряшова и бульваре Шевченко. Мощный поток воды образовался также на Богдановской.

Сильные осадки задели и город Вишневое Киевской области. 

В телеграм-канале "Киев сейчас" сообщается о подтоплении подземного перехода на метро "Героев Днепра"

Напомним, в Украине объявили штормовое предупреждение на 5 мая.

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Теги: #Киев#дождь
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