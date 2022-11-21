Температура повысится по всей стране.

В понедльник, 21 ноября, в Украине ожидается потепление. Повышение температуры ожидается практически по всей стране. Днем легкий морозец до -1° ожидается лишь местами на северо-западе страны. В большинстве же областей сегодня будет "плюс". На юге, а также местами на востоке и в центральных областях воздух прогреется до +10°...+15°, а в Крыму температура поднимется до +20°. Везде, кроме большинства западных областей пройдут дожди, местами - со снегом. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -2°, днем +1°, снег.

Во Львове в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -3°, днем 0°.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем 0°.

В Ривне в понедельник ожидается пасмурная погода, ночью -5°, днем -1°.

В Тернополе 21 ноября ночью будет -2°, днем -1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем 0°, снег.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем 0°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут -2°...+5°, практически безоблачно.

В Черновцах в понедельник - пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем 0°, снег с дождем.

В Виннице сегодня будет -1°...+1°, пасмурно, сплошная облачность, снег с дождем.

В Житомире в понедельник будет ночью -2, днем -1, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Черкассах сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +4°.

В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +10°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +1°...+7°, небольшой дождь.

В Одессе 21 ноября - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +14°, легкий дождь.

В Херсоне в понедельник ночью +11°, днем +15°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +14°, дождь.

В Запорожье температура ночью +10°, днем +13°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Сумах сегодня температура воздуха составит -1°...+1°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +6°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +8°, днем +12°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Симферополе в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность, +15°...+20°.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +13°, ливень.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +12°.

Народные приметы на 21 ноября

21 ноября - Собор Архистратига Михаила, Гавриила. Утром иней - на большие снега, а туман - на оттепель.

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