Местные жители опасаются, что может начаться извержение вулкана.

В Неаполе произошло сильное землетрясение. Подземный толчок магнитудой 4 произошел в вулканическом регионе Флегрейские поля. Об этом сообщает AS.

Как сообщается, это было второе по мощности землетрясение в этом районе за последние 40 лет.

Землетрясение произошло в 22:08 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в вулканическом районе Флегрейские поля, расположенном в 9 км от центра города. Землетрясение произошло на глубине 2,61 км и последовало за другим значительным землетрясением 27 сентября магнитудой 4,2.

По данным издания, в последние недели в этом районе наблюдалась сейсмическая активность. Жители нескольких районов Неаполя почувствовали толчки. В районах, расположенных ближе к эпицентру, многие в панике выбегали на улицы.

Позже в Неаполе произошли афтершоки. Обсерватория Везувия зафиксировала еще восемь толчков за 15 минут после первоначального землетрясения. О серьезных травмах или крупном ущербе не сообщается, однако в одном из районов города есть обрушения.

Как сообщается, жители Неаполя испытывают обеспокоенность по поводу возможного извержения вулкана на фоне продолжающейся сейсмической активности. Однако ученые говорят, что вероятность извержения в ближайшем будущем "почти незначительна".

Землетрясения на супервулкане в Неаполе - что известно

В прошлую среду в этом районе произошло землетрясение магнитудой 4,2. Это был самый сильный толчок за 40 лет.

Флегрейские поля находятся напротив Неаполитанского залива от Помпеи, где тысячи людей были сожжены вулканом Везувий в 79 году нашей эры.

Один из ведущих вулканологов предупредил, что может потребоваться массовая эвакуация недалеко от Неаполя, который расположен на так называемом Супервулкане, на который за последние недели обрушились сотни небольших землетрясений.

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