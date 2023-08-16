Это уже второе землетрясение на Закарпатье за последнюю неделю.

В Украине вечером 15 августа произошло землетрясение. Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

По данным специалистов, подземные толчки магнитудой 2,2 зафиксировали на Закарпатье в 16:43. Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 23 километров к востоку от г. Ужгород, на глубине 3 километров.

"По классификации землетрясение относится к еле ощутимым. Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах. Данное землетрясение не несет угрозы для населения и объектов критической инфраструктуры Украины", - сообщили специалисты.

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Отмечается, что это уже второе землетрясение на Закарпатье за последнюю неделю. Ранее землетрясение было зарегистрировано 10 августа с магнитудой 2,4.

Землетрясения в Украине: последние новости

В конце июля на Закарпатье также было зафиксировано землетрясение. Тогда его магнитуда составляла 2,1 по шкале Рихтера, а эпицентр был неподалеку Свалявы.

Еще одно землетрясение произошло в июле на Полтавщине. 23 числа там зафиксировали подземные толчки магнитудой 2,6. Землетрясение на глубине 7 километров зафиксировали в 20 км к западу от Полтавы.

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