После землетрясения в среду в этом районе не было обнаружено никаких признаков структурных повреждений.

Ведущий вулканолог предупредил, что массовая эвакуация может потребоваться в Италии недалеко от Неаполя, который расположен на так называемом Супервулкане, на который за последние недели обрушились сотни небольших землетрясений.

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в этом районе рано утром в среду, это был самый сильный толчок за 40 лет, сотрясший вулканическое поле, известное как Кампи Флегрей или Флегрейские поля от греческого слова, означающего горение, пишет Reuters.

Кампи Флегрей находится напротив Неаполитанского залива от Помпеи, где тысячи людей были сожжены вулканом Везувий в 79 году нашей эры. Однако это гораздо больший вулкан, чем Везувий, и если он когда-либо взорвется в полную силу, это может привести к гибели миллионов людей.

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Эксперты говорят, что непосредственной угрозы извержения нет, но Джузеппе Де Натале, бывший руководитель обсерватории Везувия в Национальном институте геофизики и вулканологии (INGV), призвал к срочным проверкам зданий после неоднократной сейсмической активности, которая приводит к росту вулкана.

Выступая от личного имени, де Натале сказал, что в последний раз, когда Кампи Флегрей пострадал от подобного землетрясения в 1980-х годах, около 40 000 человек были временно эвакуированы из близлежащего Поццуоли. Сейчас в городе проживает более 80 000 человек.

"В настоящее время я считаю, что более непосредственным риском является сейсмическая опасность. Но ясно, что необходимо также учитывать возможность извержения", - сказал он.

Он сказал, что если и произойдет извержение, то это будет фреатическое или паровое извержение, которое обычно относительно слабое и лишено новой магмы, по крайней мере, на начальном этапе.

После землетрясения в среду в этом районе не было обнаружено никаких признаков структурных повреждений.

Де Натале подтвердил сообщение газеты Corriere Della Sera о том, что он написал правительству на прошлой неделе, предлагая возможную эвакуацию. Местный чиновник сообщил, что его рекомендация рассматривается.

Кампи Флегрей похожи на Йеллоустонскую кальдеру в американском штате Вайоминг, но вызывают большее беспокойство, поскольку находятся в районе с населением около 3 миллионов человек во внутренних районах Неаполя.

Кальдера Кампи Флегрей имеет диаметр около 12-15 км (7,5-9,3 миль) и последний раз извергалась в 1538 году. Одно из крупнейших извержений произошло около 39 000 лет назад и могло привести к вымиранию неандертальцев, говорят исследователи. Магма этого взрыва была обнаружена в Гренландии, примерно в 4500 км от нее.

Вулканологи говорят, что тысячи небольших толчков в этом районе с 2019 года, интенсивность которых в этом году усилилась, могут быть вызваны языками магмы, пробивающимися в недра вулкана на глубину около 5-6 км.

Извержения вулканов в Италии - последние случаи

Вулкан Этна в Италии неожиданно начал извергаться. Наблюдается усиление землетрясений, а сам вулкан начал фонтанировать лавой. Новое извержение началось вечером 13 августа в юго-восточном кратере Этны. Активность быстро увеличилась и вулкан начал извергать фонтаны лавы. Местные жители также заметили поток лавы, спускающийся по южному склону одного из кратеров.

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