Синоптик Укргидрометцентра прогнозирует ухудшение погоды уже завтра, 29 ноября.

Ближайшей ночью в Украине ожидается плюсовая температура, а завтра днем подморозит, из-за чего дороги станут скользкими. Об этом в комментарии NV рассказала синоптик

"Мы уже ждем новый циклон, а именно в среду, поэтому не надо расслабляться. Хотя он будет уже не такой мощный", - сообщила синоптик.

По ее данным, новый циклон будет всеобъемлющим - осадки ожидаются по всей территории страны, но разной фазы.

Видео дня

Ожидается, что начнется все дождем именно в ночь на среду, 29 ноября, и потом осадки могут перейти в мокрый снег.

"Но, скорее всего, в ночь на среду у нас будет "плюсовая" температура, +1...+2. А в дневные часы уже со среды температура будет снижаться, и это может повлечь гололедицу на дорогах. Надо водителям быть очень осторожными на дорогах", - предупредила она.

30 ноября, по прогнозу, ожидается перерыв с осадками в большинстве областей, потому что этот циклон покинет территорию Украины. В этот день ожидаются преимущественно отрицательные значения температуры в большинстве областей, кроме южных.

В Украину идут два новых циклона - что известно

29 ноября в Украине ожидается прохождение нового активного циклона с дождями и снегопадами. По словам синоптика Натальи Диденко, еще один циклон придет в начале декабря, но он повлечет потепление.

Вас также могут заинтересовать новости: