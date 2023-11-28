Ближайшей ночью в Украине ожидается плюсовая температура, а завтра днем подморозит, из-за чего дороги станут скользкими. Об этом в комментарии NV рассказала синоптик
"Мы уже ждем новый циклон, а именно в среду, поэтому не надо расслабляться. Хотя он будет уже не такой мощный", - сообщила синоптик.
По ее данным, новый циклон будет всеобъемлющим - осадки ожидаются по всей территории страны, но разной фазы.
Ожидается, что начнется все дождем именно в ночь на среду, 29 ноября, и потом осадки могут перейти в мокрый снег.
"Но, скорее всего, в ночь на среду у нас будет "плюсовая" температура, +1...+2. А в дневные часы уже со среды температура будет снижаться, и это может повлечь гололедицу на дорогах. Надо водителям быть очень осторожными на дорогах", - предупредила она.
30 ноября, по прогнозу, ожидается перерыв с осадками в большинстве областей, потому что этот циклон покинет территорию Украины. В этот день ожидаются преимущественно отрицательные значения температуры в большинстве областей, кроме южных.
В Украину идут два новых циклона - что известно
29 ноября в Украине ожидается прохождение нового активного циклона с дождями и снегопадами. По словам синоптика Натальи Диденко, еще один циклон придет в начале декабря, но он повлечет потепление.