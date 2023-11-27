Во вторник, 28 ноября, погода в Украине стабилизируется после шторма 26 числа. Осадки ожидаются только на западе страны. На остальной территории будет сухо и немного облачно. Ночью похолодает до -3°...-10°, а днем в большинстве областей будет "плюс". Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -5°, днем 0°.
- Во Львове во вторник будет пасмурно. Ночью -4°, днем +1°, мокрый снег.
- В Луцке будет пасмурно, ночью -7°, днем -1°, снег.
- В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью -6°, днем 0°, снег.
- В Тернополе 28 ноября ночью будет -4°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
- В Хмельницком завтра в течение дня будет пасмурно, ночью -5°, днем +1°.
- В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем +2°, мокрый снег.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +1°, днем +3°, пасмурно, ливень.
- В Черновцах во вторник - сплошная облачность, ночью -3°, днем +2°, дождь.
- В Виннице завтра будет -5°...+1°, облачно с прояснениями.
- В Житомире во вторник будет ночью -5° днем +1°, ооблачно с прояснениями.
- В Чернигове столбики термометров покажут -8°...-3°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -6°, днем +3°.
- В Кропивницком температура ночью будет -10°, днем +3°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -5°...+1°.
- В Одессе 28 ноября - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем +9°.
- В Херсоне во вторник ночью будет -4°, днем +7°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -5°, днем +7°.
- В Запорожье температура ночью -4°, днем +4°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха составит -7°...-2°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -5°, днем -1°.
- В Днепре температура ночью будет -4°, днем +3°, небольшая облачность.
- В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, 0°...+7°.
- В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью -4°, днем +2°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -4°, днем +2°.
Приметы погоды 28 ноября
Утки или гуси все чаще стали перелетать с места на место - на холодную зиму. Если погода в этот день мрачная - май будет мокрым.