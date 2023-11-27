28 ноября снег в Украине ожидается только на западе страны / фото Petra, Pixabay

Во вторник, 28 ноября, погода в Украине стабилизируется после шторма 26 числа. Осадки ожидаются только на западе страны. На остальной территории будет сухо и немного облачно. Ночью похолодает до -3°...-10°, а днем в большинстве областей будет "плюс". Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -5°, днем 0°.
  • Во Львове во вторник будет пасмурно. Ночью -4°, днем +1°, мокрый снег.
  • В Луцке будет пасмурно, ночью -7°, днем -1°, снег.
  • В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью -6°, днем 0°, снег.
  • В Тернополе 28 ноября ночью будет -4°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
  • В Хмельницком завтра в течение дня будет пасмурно, ночью -5°, днем +1°.
  • В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем +2°, мокрый снег.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +1°, днем +3°, пасмурно, ливень.
  • В Черновцах во вторник - сплошная облачность, ночью -3°, днем +2°, дождь.
  • В Виннице завтра будет -5°...+1°, облачно с прояснениями.
  • В Житомире во вторник будет ночью -5° днем +1°, ооблачно с прояснениями.
  • В Чернигове столбики термометров покажут -8°...-3°, небольшая облачность.
  • В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -6°, днем +3°.
  • В Кропивницком температура ночью будет -10°, днем +3°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -5°...+1°.
  • В Одессе 28 ноября - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем +9°.
  • В Херсоне во вторник ночью будет -4°, днем +7°, небольшая облачность.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -5°, днем +7°.
  • В Запорожье температура ночью -4°, днем +4°, небольшая облачность.
  • В Сумах завтра температура воздуха составит -7°...-2°, небольшая облачность.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -5°, днем -1°.
  • В Днепре температура ночью будет -4°, днем +3°, небольшая облачность.
  • В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, 0°...+7°.
  • В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью -4°, днем +2°.
  • В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -4°, днем +2°.
28 ноября погода в Украине улучшится / фото УНИАН

Приметы погоды 28 ноября

Утки или гуси все чаще стали перелетать с места на место - на холодную зиму. Если погода в этот день мрачная - май будет мокрым.

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