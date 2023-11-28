Синоптик Наталья Диденко рассказала, какая погода ждет украинцев.

В ближайшие дни в Украину придут еще два циклона. Об этом рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, первый принесет снег и сильный ветер, а второй будет сопровождаться ощутимым потеплением.

Так, по ее данным, 29 ноября с юго-запада в Украину снова придет активный молодой циклон со снегом и дождем, а также сильным ветром.

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30 ноября, по ее прогнозу, циклон уйдет за пределы Украины - ожидается передышка, но она будет короткой, ведь в начале декабря к нам приедет еще один циклон.

"А 1-го декабря у нас снова циклон, однако с ощутимым потеплением", - сообщила она.

В Украину идет новый циклон - что говорят в Укргидрометцентре

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что 29 ноября в Украину придет новый циклон. Он будет иметь несколько иную траекторию, чем предыдущий, который выходил из акватории Черного моря. Новый будет больше с юго-запада - зайдет через западные, юго-западные и Винницкую области.

"Поэтому в среду ожидаем осадки практически по всей территории Украины. Он будет охватывать большую территорию. Но осадки будут разнообразной фазы", - сообщила эксперт.

Так, по ее данным, в западных областях это будет преимущественно снег, в северных областях – мокрый снег, а на юге и юго-востоке будет дождь.

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