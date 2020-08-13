В Китае из-за сильных дождей эвакуировали 40 тысяч людей
Шесть человек погибли.
В китайской провинции Сычуань продолжаются сильные дожди, которые привели к эвакуации десятков тысяч жителей.
Жертвами наводнений в Судане стали более 20 человек
Из-за непогоды повреждены жилые строения, дороги заблокированы, передает Xinhua со ссылкой на местные власти.
Дожди в провинции начались вечером 10 августа, шесть человек погибли и пятеро пропали без вести, а по состоянию на полдень 12 августа более 40 тыс. жителей были вынуждены эвакуироваться.
Около 107 тыс. человек оказались под влиянием стихии, в 14 реках значительно повысился уровень воды.
В некоторых районах провинции ливни вызвали оползни, в результате чего были повреждены жилые постройки и дороги. Движение по автомагистрали государственной категории в уезде Шимянь города Яань было прервано из-за оползней.
Наводнения в Китае
Шесть человек погибли и еще пять числятся пропавшими без вести в результате проливных дождей, обрушившихся на город Яань китайской провинции Сычуань.
11 августа тайфун "Мекхала" обрушился на юго-восток Китая. Он вышел на сушу в провинции Фуцзянь.
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