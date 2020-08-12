Шесть человек стали жертвами непогоды в Китае
Еще пять человек числятся пропавшими без вести.
Шесть человек погибли и еще пять числятся пропавшими без вести в результате проливных дождей, обрушившихся на город Яань китайской провинции Сычуань.
Жертвами наводнений в Судане стали более 20 человек
С вечера 10 августа до утра 11 августа проливные дожди обрушились на Чэнду - административный центр провинции, города Яань и Мэйшань, а также другие населенные пункты провинции. Максимальное количество осадков достигло 447,5 мм и было зарегистрировано в уезде Лушань, передает "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.
Сильные дожди в той или иной степени повредили дороги, жилые постройки, объекты водного хозяйства и энергетики в Яане. В данный момент проводится оценка экономического ущерба.
Провинциальный штаб по борьбе с наводнениями и засухой запустил режим экстренного реагирования на наводнения IV уровня - самого низкого в четырехуровневой системе страны.
Наводнения в Китае
11 августа тайфун "Мекхала" обрушился на юго-восток Китая. Он вышел на сушу в провинции Фуцзянь.
Тайфун "Хагупит" 4 августа обрушился на побережье провинции Чжэцзян на востоке Китая. Он ударил по уезду Юэцин этой провинции в 03:30.
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