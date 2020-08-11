Сильные дожди ожидаются в провинциях Фуцзянь и Цзянси.

На Китай обрушился тайфун "Мекхала" / cma.gov.cn

Тайфун "Мекхала" обрушился на юго-восток Китая. Он вышел на сушу в провинции Фуцзянь.

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Скорость ветра достигала 119 км/ч, передает Stormnews со ссылкой на Метеорологическую администрацию Китая.

Сейчас тайфун движется вглубь материка в северном направлении со скоростью 35 км/ч. Сильные дожди ожидаются в центральной и южной частях провинции Фуцзянь и на юго-востоке провинции Цзянси.

Ранее сообщалось, что тропическая депрессия "Ферди", которая сформировалась в Южно-Китайском море, надвигается на Китай.