На Китай обрушился тайфун "Мекхала"
Сильные дожди ожидаются в провинциях Фуцзянь и Цзянси.
Тайфун "Мекхала" обрушился на юго-восток Китая. Он вышел на сушу в провинции Фуцзянь.
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Скорость ветра достигала 119 км/ч, передает Stormnews со ссылкой на Метеорологическую администрацию Китая.
Сейчас тайфун движется вглубь материка в северном направлении со скоростью 35 км/ч. Сильные дожди ожидаются в центральной и южной частях провинции Фуцзянь и на юго-востоке провинции Цзянси.
真是恐怖啊?— 青山兰 (@qingshanlan) August 11, 2020
今年第6号台风“米克拉”的中心，已于11日07时30分
在福建省漳浦县沿海登陆，台风过后状况！
我也没亲眼见过台风。我为什么什么都没见过。? 不过 真的好惨啊。政府管吗？ 政府补偿吗？ 如果在英国 会有保险的。 政府也会赈灾。也会安置人员到很好的住宅或旅馆。 pic.twitter.com/qBkPcCcOmF
Ранее сообщалось, что тропическая депрессия "Ферди", которая сформировалась в Южно-Китайском море, надвигается на Китай.
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