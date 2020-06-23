Мэр Черновцов призвал горожан готовиться к масштабному наводнению

По прогнозам синоптиков, вода в реке Прут сегодня может подняться до уровня 6,5 метров и подтопить Калиновский рынок, районы Садгору, Каличанка и Старую Жучку.

В Черновцах сегодня ожидается сильный паводок / Фото Марина Григоренко

В Черновцах местные власти определили места для эвакуации жителей, которые могут пострадать в результате паводка, который, по прогнозам синоптиков, ожидается сегодня в городе.

Об этом сегодня в прямом эфире в Facebook сообщил мэр Черновцов Алексей Каспрук.

По его словам, в результате сильных ливней, в реке Прут сегодня ожидается поднятие уровня воды до 6,5 метров.

Как сказал Каспрук, это может привести к затоплению части Черновцов - торговых рядов Калиновского рынка и рынка «Добробут», а также районов Садгора, Каличанка и Старая Жучка.

Чиновник отметил, что сегодня «город и наше общество ожидает очень серьезное испытание».

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«По предупреждению метеорологов, ожидается поднятие уровня воды в Пруте до 6 - 6,5 метров. Это фактически равно наводнению 2010 года», - сообщил городской голова.

Он призвал черновчан готовиться к паводку. По словам Каспрука, в настоящее время работники аварийных и коммунальных служб осуществляют подворовой обход всех территорий, которые могут пострадать в результате наводнения.

«Коротко напомню правила: надо собрать все необходимые вещи, документы, ценности, фактически, когда будет прибывать вода - отключить газ и свет для того, чтобы не было беды, обесточить дом и перебраться в безопасное место. Мы вместе с полицией будем обеспечивать патрулирование этих территорий... Если Прут наделает беды, или в Днестре будут проблемы с питьевой водой, я просил бы Черновцов сделать запас питьевой воды», - сказал Каспрук.

При этом он добавил, что работники коммунальной сферы, а также сотрудники ГСЧС будут готовы оказать помощь горожанам. Для них, по словам Каспрука, уже подготовили места для эвакуации.

«Заночевать можно будет в отеле и в 31-й школе при необходимости. Также зарезервирован и может быть открыт для этих целей спорткомплекс «Олимпия», - сообщил мэр Черновцов.

Как сообщал УНИАН, по данным Укргидрометцентра, до конца суток 23 июня в Черновицкой и Ивано-Франковской областях чрезвычайно сильные дожди. Объявлен ІІІ уровень опасности, красный.