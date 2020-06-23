"Красный" уровень опасности: в двух областях Украины ожидаются очень сильные дожди

Погода ухудшится по всей стране.

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Во вторник, 23 июня, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях ожидаются очень сильные дожди, объявлен III уровень опасности.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, днем 23 июня на Львовщине ожидаются сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый), в Ивано-Франковской и Черновицкой областях очень сильные дожди (III уровень опасности, красный). В Украине грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в западных, местами в северных и Винницкой областях значительные дожди (I уровень опасности, желтый).

Напомним, в течение 22-23 июня во многих регионах Украины бушевала непогода.