Вода поднялась на 1,5 метра: в Бразилии за день выпало почти полугодовое количество осадков (видео)

Городские власти в Санхаро объявили чрезвычайное положение.

Иллюстрация: наводнение / REUTERS

Около 300 человек покинули свои дома из-за проливных дождей в городе Санхаро в Пернамбуку, штате на северо-востоке Бразилии. За 24 часа до 3 ноября выпало почти 289 мм осадков. Среднее годовое количество осадков в городе составляет около 644 мм.

Об этом сообщает Meteoprog.ua со ссылкой на данные Государственного агентства по водным ресурсам и климату Agência Pernambucana de Águas E Clima (APAC).

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СМИ Бразилии сообщили, что городские власти объявили чрезвычайное положение. Около 300 человек покинули свои дома, в основном в районе города Сальгадо, и были временно размещены в местных школах и спортзалах.

На фотографиях домов, пострадавших от наводнения, видно, что глубина паводка достигала 1,5 метра.

По данным APAC, в других районах штата за тот же 24-часовой период прошли ливни, в том числе в Ингазейри с осадками 132 мм, в Сан-Жуане - 142 мм, в Буике - 120 мм и в Коррентеси - 115 мм.

Наводнения и оползни в Никарагуа и Гондурасе

Шторм "Эта" - один из самых сильных, которые накрыли Центральную Америку за многие годы. Он налетел на Никарагуа как ураган 4-й категории, а затем ослаб, захлестнув соседний Гондурас.

На территории Никарагуа и Гондураса шторм повредил дома, дороги и мосты, заставив тысячи людей укрыться в убежищах.

В Гондурасе объявили чрезвычайное положение.

В Никарагуа шторм повалил деревья и повредил линии электропередач, вызвал серьезное наводнение. Местные СМИ сообщили, что два шахтера погибли в результате оползня.

До утра понедельника наводнения также возможны на Ямайке, юго-востоке Мексики, южной части Гаити, Каймановых островах и в западной части Кубы.