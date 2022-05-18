По прогнозу Натальи Диденко, холод еще задержится в некоторых областях Украины.

В Украине уже завтра ожидается потепление, однако холод еще задержится в восточных областях.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, днем 19 мая в большинстве областей ожидается +16...+23 градуса, а на западе потеплеет до +20...+25 градусов.

"Лишь немного холода еще останется в восточных областях Украины, там будет +12...+16 градусов", - рассказала она.

По словам синоптика, завтра в Украине также ожидается порывистый сильный ветер, только на западе Украины он будет слабее.

"Дожди в четверг пройдут в восточных областях и в южной части Украины. Днем в Одесской и Николаевской областях осадки прекратятся, - добавила специалист.

На остальной территории Украины завтра будет преобладать сухая погода.

Напомним, ночью 19 мая в некоторых областях на западе Украины, а также в Житомирской и Винницкой областях ожидаются заморозки на почве.

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