Наталья Диденко предупреждает о похолодании, которое завтра ожидается на территории Украины.

В среду, 18 мая, в Украину придет похолодание. Вместе со снижением температуры ожидается ветер и дожди.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Завтра днем самая холодная погода предполагается в центральных областях, в северной части, в Карпатах, горах Крыма и в Приазовье: +10...+15 градусов. На остальной территории Украины ожидается в дневные часы +14...+18 градусов.",- рассказала она.

По прогнозу Натальи Диденко, периодические дожди 18 мая пройдут повсюду, кроме западных областей. Также ожидается порывистый, временами сильный, ветер северного направления.

Однако, по словам синоптика, это похолодание будет кратковременным.

"К счастью, это май, а не ноябрь - потепление быстренько восстановится, уже послезавтра, в четверг, ожидается +16...+23 градуса", - обрадовала она.

Напомним, в девяти областях Украины объявили I уровень опасности. Синоптики предупреждают, что ночью 18-19 мая на поверхности почвы ожидаются заморозки.

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