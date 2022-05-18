Ночью 19 мая в некоторых областях на западе Украины, а также в Житомирской и Винницкой областях ожидаются заморозки на почве.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"Ночью 19 мая в западных (кроме Закарпатья), Житомирской, Винницкой областях на поверхности почвы заморозки 0-3°", - говорится в предупреждении.
Как отмечается, I уровень опасности объявлен в таких областях:
- Волынская;
- Ривненская;
- Львовская;
- Тернопольская;
- Хмельницкая;
- Ивано-Франковская;
- Черновицкая;
- Житомирская;
- Винницкая.
Напомним, сегодня, 18 мая, в Украину придет похолодание. Вместе со снижением температуры ожидается ветер и дожди.