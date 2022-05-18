Ночью 19 мая в некоторых областях Украины ожидаются заморозки на почве.

Ночью 19 мая в некоторых областях на западе Украины, а также в Житомирской и Винницкой областях ожидаются заморозки на почве.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Ночью 19 мая в западных (кроме Закарпатья), Житомирской, Винницкой областях на поверхности почвы заморозки 0-3°", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, I уровень опасности объявлен в таких областях:

Волынская;

Ривненская;

Львовская;

Тернопольская;

Хмельницкая;

Ивано-Франковская;

Черновицкая;

Житомирская;

Винницкая.

Напомним, сегодня, 18 мая, в Украину придет похолодание. Вместе со снижением температуры ожидается ветер и дожди.

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