В Украине ближайшей ночью ожидаются заморозки / фото УНИАН

Ночью 19 мая в некоторых областях на западе Украины, а также в Житомирской и Винницкой областях ожидаются заморозки на почве.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Ночью 19 мая в западных (кроме Закарпатья), Житомирской, Винницкой областях на поверхности почвы заморозки 0-3°", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, I уровень опасности объявлен в таких областях:

  • Волынская;
  • Ривненская;
  • Львовская;
  • Тернопольская;
  • Хмельницкая;
  • Ивано-Франковская;
  • Черновицкая;
  • Житомирская;
  • Винницкая.
скриншот meteo.gov.ua

Напомним, сегодня, 18 мая, в Украину придет похолодание. Вместе со снижением температуры ожидается ветер и дожди.

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