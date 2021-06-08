Машины буквально плавали в воде, а в некоторых районах выпал град.

Сегодня, 8 июня, после ливня Харьков буквально ушел под воду.

Местные жители активно снимают видео и делятся ими в соцсетях.

По их словам, город затопило за 15 минут, воды - по колено.

Также город побило градом.

Ухудшение погоды в Украине

Как сообщал Погода УНИАН, в Украине объявлено предупреждение об ухудшении погодных условий. Сегодня, 8 июня, во всех областях ожидаются грозы. В связи с этим объявлен І уровень опасности, желтый.

Потоп в Херсоне

Как сообщал Погода УНИАН, аналогичный потоп случился в Херсоне. В результате мощного ливня и проблем ливневой канализации, которая не справилась с большим количеством воды, город ушел под воду.

Вода переливалась через бордюры на дорогах, а люди переходили улицу по колено в воде.

Больше всего пострадали районы в низинах.

Сейчас уровень воды постепенно снижается и дороги и тротуары возвращаются к своему привычному виду.

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Автор: Екатерина Лиманская