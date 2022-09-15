По прогнозу народного синоптика Стаса Щедрина, до конца месяца украинцев ждет контрастная неустойчивая погода.

На Украину надвигается мощный и даже снежный циклон, который обусловит нестабильную погоду и выпадение первого снега.

Об этом рассказал народный синоптик Стас Щедрин.

Так, по его словам в ближайшее время в большинстве областей ожидается неустойчивый характер погоды. В частности, 15-18 сентября в Украине, за исключением северных областей, ожидается потепление до +17...+24 и ливни.

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"17-20 числа в южных и центральных областях возможны сильные ливни, мощные грозы и шквалы, а вот в Карпатах наоборот пройдут дожди и даже сильный мокрый снег, налипание мокрого снега и порывистый ветер", - предупредил народный синоптик.

По его словам, такая неустойчивая погода будет преобладать до конца сентября.

Напомним, в Украине до конца недели будет преобладать поле пониженного атмосферного давления. Поэтому ожидаются осадки и пасмурная погода.

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