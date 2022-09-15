В ближайшие дни в Украине ожидается мокрая и пасмурная погода.

В Украине до конца недели будет преобладать поле пониженного атмосферного давления. Поэтому ожидаются осадки и пасмурная погода.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

По его данным, в пятницу в Украине пройдут дожди, местами умеренные. Ночью и утром в большинстве областей ожидаются туманы. Днем температура ожидается на уровне +15...+21°, в южной части и в Крыму +22 ... +27°.

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"В выходные, 17-18 сентября, погодные условия будут определяться прохождением атмосферных фронтов на фоне поля пониженного давления. Поэтому периодически ожидается выпадение осадков, местами умеренных. Небо будет в основном облачным", - пояснил синоптик.

По его словам, температура воздуха на выходных ожидается в пределах нормы и составит в ночное время +9...+14°, а днем +17...+22°.

Напомним, сегодня в некоторых областях Украины ожидается настоящее летнее тепло. В частности, по данным Укргидрометцентра, в Одесской области температура будет подниматься до +30°.

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