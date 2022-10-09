Сегодня в западных и северных областях ожидается изменение погоды.

В последний день недели, 9 октября, в Украине изменится погода. Так, на западе и севере страны пройдут дожди, которые также принесут и похолодание. Местами температура снизится до +13°...+15°. Также дожди зацепят винницкую и Донецкую области.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На востоке Украины сегодня будет от +17° до +20°. В Донецкой области могут покапать небольшие дожди. На остальной территории ожидается в меру теплая и сухая погода.

Видео дня

В северных областях сегодня будут дожди. Осадки ожидаются везде, кроме Сумщины - здесь будет преобладать сухая погода. Температура в течение дня составит +13°...+17°.

Жителей центральных областей ждет преимущественно сухая погода, лишь в Винницкой области пройдут небольшие дожди. Столбики термометров покажут +15°...+20°.

На юге Украины сегодня будет традиционно теплее всего. Здесь воздух прогреется до +17°...+21°, без осадков.

На западе Украины сегодня будет дождить. Местами осадки будут сильными. Температура в течение дня не поднимется выше +14°...+16°.

Вас также могут заинтересовать новости: