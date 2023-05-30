В результате непогоды подтоплены подвалы домов, а на дороги упали деревья.

В Запорожье и Запорожском районе из-за сильных дождей за пять часов выпала почти двухмесячная норма осадков – 76.8 мм. Спасатели откачали более 100 кубических метров воды.

Об этом сообщили в Telegram-канале Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В результате неблагоприятных погодных условий в нескольких районах города Запорожье упали деревья на проезжие части дороги. Спасатели с помощью специального оборудования распилили деревья и убрали с автодорог", – рассказали в ГСЧС.

Кроме того, из-за большого количества осадков произошло подтопление подвальных помещений жилых домов, складских и офисных помещений, а также одной из больниц города.

"Спасатели с помощью мотопомп откачали более 100 куб. метров воды. По всем адресам спасатели отреагировали вовремя и оказали помощь населению. Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются", – отметили в службе.

Непогода в Украине

Как сообщал УНИАН, 28 мая до Одессу накрыл проливной дождь. Был затоплен ряд улиц, а центр города превратился в бурную реку. Машины передвигались по затопленным дорогам как катера, а многим пешеходам пришлось снимать обувь, чтобы не потерять ее в бурном потоке.

В апреле на Буковине ураган наделал беды. Из-за мощного ветра в небе летали куски кровли. В одной из деревень непогода разбила почти два десятка крыш.

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