В одном из сел на Буковине ураган разбил почти два десятка крыш.

В селе Петрашовка на Буковине непогода наделала беды. По словам местных жителей, сначала село накрыл ливень с градом, а затем внезапно налетел ураган. Об этом сообщает ТСН.

Как отмечается, ветер был такой силы, что полностью сорвал крышу одного из домов, куски кровли поднялись в небо. Ураган разбросал кровлю на несколько десятков метров по соседнему двору.

Сейчас семья перекрыла крышу пленкой, потому что дождь продолжает лить. "Соседи все мне помогали. Я не могла зайти в свой дом, там все текло, все. В щепках все было, шифер из сарая, тут ужас был. Что мне делать? Как мне быть?",- говорит Марианна Жар, чей дом пострадал от непогоды.

Как отмечается, непогода началась внезапно и длилась всего несколько минут. Сначала пошел сильный ливень и град, а потом начался ветер такой силы, что даже швыряло шифер.

"Я такого еще не видела, только по телевизору. Сижу во дворе и вижу как летают какие-то клеенки, бумага и думаю что это такое? И вижу - смерч. Такой черный, крутится и за две секунды - нет крыши", - рассказала одна из очевидцев.

Как говорится в сюжете, всего в Петрашевке повреждено 19 крыш. Также изуродованы заборы, несколько окон и дверей.

Наводнение в Киеве - что известно

В Киеве началось весеннее наводнение. Днепр во многих местах вышел из берегов.

По последним данным, в столице подтоплены пойменные территории - острова в парке Муромец, Гидропарк, Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков.

По данным местных властей, пик весеннего наводнения в Киеве ожидается примерно 22 апреля.

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