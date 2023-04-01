На ближайшие дни стоит ограничить передвижение по горам.

На высокогорье Закарпатской области в ближайшие дни ожидается значительная снеголавинная опасность.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, ее причиной стала оттепель.

"1 и 2 апреля на высокогорье Закарпатской области, в связи с оттепелью, ожидается значительная снеголавинная опасность (III уровень)", - говорится в сообщении ГСЧС.

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Также похожая опасность есть и в Ивано-Франковской области. Отдел гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра "снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах" советует воздержаться от походов на высокогорье.

"Возможно сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и крупных лавин", - говорится в сообщении отдела на Facebook.

Ситуация с лавинной опасностью в горах Украины: что известно

Как сообщал УНИАН 26 февраля, в Карпатах было зафиксировано схождение лавины. Тогда также был введен третий уровень лавинной опасности, однако из-за снегопадов и метелей.

Несколько дней назад, 26 марта, Укргидрометцентр предостерегал желающих от активного туризма из-за лавинной опасности.

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