Синоптики предупреждают о возможности схода лавин.

Сегодня, 7 декабря, в некоторых районах Карпат возможны лавины. Из-за этого синоптики объявили повышенный уровень опасности.

В частности, по данным Укргидрометцентра, сегодня на высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается I уровень опасности из-за осадков в виде снега и мокрого снега.

Также на высокогорье Ивано-Франковской области объявлен II уровень опасности (желтый). Здесь ожидается умеренная снеголавинная опасность.

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По данным Укргидрометцентра, сегодня в большинстве областей Украины ожидается облачная погода, только на востоке будет переменная облачность.

Днем в Украине, кроме восточной части, ожидается небольшой снег, в западных, центральных и южных областях - с дождем.

В западных, северных и центральных областях на дорогах местами гололедица.

Температура днем в Украине составит от 3° мороза до 2° тепла, а на Закарпатье, Прикарпатье, в Одесской области и в Крыму 3-8° тепла.

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