Осадки ожидаются и в субботу, и в воскресенье.

В ближайшие выходные, 26 и 27 ноября, в Украине будет много осадков в виде дождей, снега и мокрого снега. Температурные контрасты будут постепенно сглаживаться и к концу недели в большинстве областей температура днем будет на уровне -1°...+4°. Лишь в отдельных областях на юго-всотоке будет теплее. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет пасмурно, температура воздуха ночью 0°, днем +1°, снег с дождем. В воскресенье ночью ожидается 0°, а днем также 0°, пасмурно, сплошная облачность.

Во Львове в субботу ночью -3°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег. В воскресенье ночью -1°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность.

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В Луцке в субботу ночью -2°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность, снег с дождем. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем -1°.

В Виннице в субботу будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха -1°...0°. В воскресенье температура будет -1°...+1, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В субботу в Одессе будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +3°, днем +5°. В воскресенье - небольшая облачность, 0°...+4°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +3°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность. В воскресенье столбики термометров покажут 0°...+3°, пасмурно, снег с дождем.

В Днепре в субботу - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +6°, днем +8°, дождь. В воскресенье температура составит +4°...+6°, пасмурно, сильый дождь.

В Симферополе в субботу - пасмурно, сплошная облачность, +4°...+7°, небольшой дождь. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, +2°...+4°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает пасмурная погода, температура ночью +7°, днем +9°. В воскресенье ночью ожидается +5°, днем +8°, пасмурно, возможен небольшой дождь.

В Краматорске в субботу будет пасмурно, сплошная облачность. Температура ночью +5, днем +7°. В воскресенье будет пасмурно, небольшой дождь, ночью +4°, днем +5°.

В Северодонецке завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +4°, днем +6°. В воскресенье - пасмурно, ливень, температура составит +4°, днем +3°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет облачно с прояснениями, небольшой снег, температура ночью -2°, днем до 0°. В воскресенье ночью температура составит -2°, днем столбики термометров покажут -2°, пасмурно, небольшой снег.

В Моршине на Львовщине в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +4°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность. Температура составит +3°...+1°.

В Трускавце в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, температура до +3°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура +2°...0°, снег с дождем.

В Сваляве завтра ожидается пасмурная погода, до +2°. В воскресенье - пасмурно, небольшой дождь, +1°...+2°.

В Затоке в субботу - облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +5°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура +1°...+5°.

В Бердянске в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, температура до +9°, дождь. В воскресенье - пасмурно, температура +6°...+8°, небольшой дождь.

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