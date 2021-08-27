Суббота в Украине будет сухой и теплой, а вот в воскресенье с запада придут ливни с грозами.

Ближайшая суббота, 28 августа, порадует украинцев стабильной погодой без осадков. На западе и севере будет до +24°, на остальной территории +26°...+31°. Однако погода резко изменится в воскресенье, 29 августа. В этот день в Украину ворвутся грозы и проливные дожди, которые пройдут в западных областях, а также в Житомирской и Винницкой. При этом на востоке и юге температура поднимется до +34°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью +14°, днем +24°, небольшой дождь. В воскресенье ночью ожидается +18°, а днем - до +27°, небольшая облачность.

Во Львове в субботу ночью +12°, днем +19°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью +11°, днем +18°, сплошная облачность, ливень.

В Луцке в субботу ночью +12°, днем +19°, облачно с прояснениями. В воскресенье - ночью +12°, днем +17°, пасмурно, дождь с грозой.

В Виннице в субботу будет практически безоблачно. Температура воздуха +14°...+21°. В воскресенье температура будет +15°...+23°, небольшая облачность, гроза.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +26°. В воскресенье - небольшая облачность, +20°...+28°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +14°, днем +28°, ясно и безоблачно. В воскресенье столбики термометров покажут +18°...+31°, небольшая облачность.

В Днепре в субботу - ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +29°. В воскресенье температура составит +20°...+32°, практически безоблачно.

В Симферополе в субботу - ясно и безоблачно, +19°...+29°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +19°...+34°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает ясная и безоблачная погода, температура ночью +19°, днем +29°. В воскресенье ночью ожидается +20°, днем +32°, ясно и безоблачно.

В Краматорске в субботу будет ясно и безоблачно. Температура ночью +14°, днем +29°. В воскресенье будет ясно и безоблачно, ночью +17, днем +32°.

В Северодонецке завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем +30°. В воскресенье - практически безоблачно, температура составит +16°, днем +33°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, температура до +19°. В воскресенье днем температура составит +18°, ночью похолодает до +8°, небольшая облачность и ливень.

В Моршине на Львовщине в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +11°, днем +20°. В воскресенье - пасмурно, небольшой дождь. Температура составит +9°...+19°.

В Трускавце в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, температура до +19°. В воскресенье - пасмурно, небольшой дождь, температура +11°...+18°.

В Сваляве завтра ожидается пасмурная погода, до +17°. В воскресенье - пасмурно, ливень, +10°...+15°

В Затоке в субботу - практически безоблачно, ночью +19°, днем +26°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +20°...+27°.

В Бердянске в субботу будет ясно и безоблачно, температура до +29°. В воскресенье будет ясно и безоблачно, температура +22°...+32°.

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Автор: Екатерина Лиманская