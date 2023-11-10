Ожидаются дожди и похолодание.

В ближайшие выходные, 11 и 12 ноября, в Украине будет много осадков. В субботу дожди будут в большинстве областей, кроме востока и Запорожской области, а в воскресенье осадки охватят уже всю страну. К концу недели на западе Украины похолодает до +4°...+8°, на остальной территории будет теплее. Самая высокая температура традиционно ожидается на юге и юго-востоке, до +11°...+15°, а в Крыму столбики термометров поднимутся до +18°. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет пасмурно, температура воздуха ночью +5°, днем +11°, дождь. В воскресенье ночью ожидается +7°, а днем +11°, сплошная облачность, дождь.

Во Львове в субботу ночью +3°, днем +10°, пасмурно, сплошная облачность, дождь. В воскресенье ночью +4°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

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В Луцке в субботу ночью +3°, днем +10°, пасмурно, сплошная облачность, дождь. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, ночью +4°, днем +6°, небольшой дождь.

В Виннице в субботу будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха +6°...+12°, дождь. В воскресенье температура будет +6°...+10°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В субботу в Одессе будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +11°, днем +18°, дождь. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, +7°...+13°, дождь.

В Харькове в субботу температура ночью составит 0°, днем +8°, облачно с прояснениями. В воскресенье столбики термометров покажут +5°...+13°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Днепре в субботу - облачно, температура ночью +3°, днем +13°. В воскресенье температура составит +9°...+14°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Симферополе в субботу - пасмурно, сплошная облачность, +7°...+19°, дождь. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, +11°...+19°, дождь.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает пасмурная погода, температура ночью +6°, днем +11°. В воскресенье ночью ожидается +10°, днем +18°, яно и безоблачно.

В Краматорске в субботу будет облачно с прояснениями. Температура ночью +2°, днем +9°. В воскресенье будет практически безоблачно, ночью +7°, днем +16°, небольшой дождь.

В Северодонецке завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +9°. В воскресенье - практически безоблачно, температура составит +7°, днем +17°, дождь.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет пасмурно, сплошная облачность. Температура ночью +2°, днем до +8°, дождь. В воскресенье ночью температура составит +2°, днем столбики термометров покажут +4°, пасмурно, небольшой дождь, возможен мокрый снег.

В Моршине на Львовщине в субботу будет пасмурно, ночью +6°, днем +9°, ливень. В воскресенье - пасмурно, небольшой дождь. Температура составит +4° ночью и днем +7°.

В Трускавце в субботу пасмурно, ливень, температура до +8°. В воскресенье - пасмурно, небольшой дождь, температура +3°...+6°.

В Сваляве завтра ожидается пасмурная погода, до +7°, дождь. В воскресенье - пасмурно, ливень, +3°...+5°.

В Затоке в субботу - небольшая облачность, ливень, ночью +14°, днем +18°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура +10°...+12°.

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