Обошлось без жертв. Местные жители опасаются за свои дома.

На Сицилии после проливных дождей образовалась огромная воронка, в которую упало несколько автомобилей.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как сообщается, инцидент обошелся без жертв, однако местные жители опасаются, что следующая стихия может поглотить жилой дом.

По данным euronews, инцидент произошел в сицилийском городе Шакка.

Пожарные работали всю ночь в итальянском регионе, в том числе спасали людей, оказавшихся в ловушке в своих домах из-за наводнения.

Напомним, в конце октября сильный циклонический шторм превратил площади в озера на юге Италии. Сильнее всего пострадал остров Сицилия. Тогда жертвами непогоды стали два человека.

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Автор: Екатерина Лиманская