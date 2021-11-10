В Австралии из-за сильных дождей начались наводнения.

В Австралии мужчина более шести часов цеплялся за дерево после того, как наводнение смыло его автомобиль.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, в результате проливного дождя в одном из районов Австралии выпало почти 100 миллиметров осадков за сутки. Это привело к наводнению.

33-летний мужчина оказался в ловушке в собственном автомобиле. Мужчина смог освободиться из машины и держался за дерево в ожидании помощи.

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Как сообщается, пожарной службе потребовалось более шести часов, чтобы спасти человека. Его спасли с помощью троса лишь когда уровень воды начал снижаться.

Сообщается, что мужчина не пострадал.

Непогода в Австралии

По данным The Guardian, в течение следующих двух дней на юго-западе Квинсленда ожидается рекордное количество осадков.

Синоптики прогнозируют грозы, дожди и ветры со скоростью до 40 км/ч.

По данным местного Бюро метеорологии, в городе Алис-Спрингс зарегистрировали самый влажный ноябрьский день за 20 лет, поскольку в аэропорту города выпало более 100 миллиметров дождя, сообщает 9news.

Напомним, ранее сильный шторм обрушился на австралийскую Аделаиду. В результате стихии в городе выпал град размером с мяч для гольфа или куриное яйцо, а также начались перебои с электричеством.

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Автор: Екатерина Лиманская