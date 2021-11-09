Всего жертвами непогоды на острове стали девять человек.

На популярной среди туристов Шри-Ланке циклон наделал бед.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В частности, как отмечается, там из-за удара молнии погибли два человека. Всего жертвами непогоды стали уже девять человек.

Как сообщается, из-за дождей повсюду начались паводки. Кое-где передвигаться можно только на лодках.

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12 домов разрушены полностью, еще более 600 - повреждены.

Между тем, по данным Independent, в ближайшие несколько дней ожидаются новые наводнения.

Предупреждение об оползнях также объявлено для шести из 25 районов страны, поскольку власти опасаются, что худшее еще впереди.

Как сообщал Погода УНИАН, в конце августа в Китае молния ударила в один и тот же столб 12 раз.

Тогда местный житель снимал шторм над городом Циндао в провинции Шаньдун. Мужчина направил свой телефон на шторм, и в этот момент молнии поразили фонарный столб. Множественные удары произошли менее чем за десять секунд.

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Автор: Екатерина Лиманская