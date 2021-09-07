Инцидент произошел в Китае. По счастливой случайности одному из очевидцев удалось запечатлеть это на видео.

В Китае молния ударила в один и тот же столб 12 раз. Момент попал на видео.

Об этом сообщает Daily Mail.

Как сообщается, местный житель снимал шторм над городом Циндао в провинции Шаньдун 31 августа. Мужчина направил свой телефон на надвигающийся шторм, и в этот момент молнии поразили фонарный столб.

Множественные удары произошли менее чем за десять секунд.

Напомним, в начале августа свадьбу в Бангладеш расстреляли молнии.

В тот момент группа людей, в том числе жених, выходили из лодки и направлялись к дому невесты. Они хотели укрыться от грозы, но в них попало несколько молний. В результате 17 человек погибли, а 14, в том числе молодой жених, пострадали.

Впрочем, от молний страдает не только Бангладеш - в июле на севере Индии в результате удара молнии погибли по меньшей мере 11 человек и многие получили ранения.

В последнее время и в Украине все чаще случаются молнии. Так на днях в Киеве молния ударила в электрощитовую, произошел пожар.

Синоптики объясняют, что ничего аномального в этом нет. Сезон молний в Украине начинается в конце апреля и продолжается до сентября. С приходом холодов мигать перестает. Поэтому в ближайшее время молнии должны прекратиться.

Автор: Екатерина Лиманская