В результате землетрясения были повреждены несколько зданий, никто из людей не пострадал.

В центральной части Турции произошло сильное землетрясение магнитудой 5,1 по шкале Рихтера.

Об этом сообщает местной издание Yeni Safak.

Как сообщается, землетрясение потрясло район Мерам в провинции Конья.

Оно произошло на глубине 6,82 километра от поверхности.

Читайте такжеУ берегов Греции произошло сильное землетрясение: толчки ощущались и в Турции (видео)

Губернатор провинции подтвердил, что сообщений о жертвах пока не поступало.

"На данный момент ничего неблагоприятного не обнаружено. Мы продолжаем мониторинг. За развитием событий будут следить и общественность будет проинформирована", - говорится в заявлении.

Власти сообщили, что в результате толчков были повреждены три заброшенных здания.

Людей просят не паниковать.

Согласно данным Главного центра специального контроля, по классификации данное землетрясение относится к сильным.

Напомним, ранее в Японии из-за землетрясения на пляже появились затопленные корабли времен Второй мировой войны.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Автор: Екатерина Лиманская