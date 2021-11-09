В центральной части Турции произошло сильное землетрясение магнитудой 5,1 по шкале Рихтера.
Об этом сообщает местной издание Yeni Safak.
Как сообщается, землетрясение потрясло район Мерам в провинции Конья.
Оно произошло на глубине 6,82 километра от поверхности.
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Губернатор провинции подтвердил, что сообщений о жертвах пока не поступало.
"На данный момент ничего неблагоприятного не обнаружено. Мы продолжаем мониторинг. За развитием событий будут следить и общественность будет проинформирована", - говорится в заявлении.
Власти сообщили, что в результате толчков были повреждены три заброшенных здания.
Людей просят не паниковать.
Согласно данным Главного центра специального контроля, по классификации данное землетрясение относится к сильным.
Напомним, ранее в Японии из-за землетрясения на пляже появились затопленные корабли времен Второй мировой войны.
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