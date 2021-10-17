Эпицентр подземных толчков располагался в 46 км к северу от города Легница.

Сегодня, 17 октября, в Польше было зафиксировано землетрясение. Мощность подземных толчков составила 4,2.

Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

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Эпицентр подземных толчков располагался в 46 км к северу от города Легница, численность которого составляет 106 тысяч человек.

Очаг залегал на глубине 10 км.

Извержение вулкана и землетрясения на Канарах: что известно

18 сентября на Канарах началось извержение вулкана. Из ближайших районов были эвакуированы более 6000 человек.

Был закрыт аэропорт Ла-Пальма. За неделю до извержения на острове с населением почти 85 тыс. человек фиксировали повышение сейсмической активности. Тогда произошло более тысячи подземных толчков магнитудой до 3,4.

В результате извержения вулкана за день было зафиксировано около 60 землетрясений.

Автор: Елена Коваленко