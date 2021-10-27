Информации о разрушениях не поступало. По классификации землетрясение относится к едва ощутимым.

Сегодня, 27 октября, в Закарпатской области зафиксировали землетрясение.

Согласно данным Главного центра спецконтроля, источник землетрясения находился на территории Закарпатской области, в районе Виноградова, на глубине 7 километров.

Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 04:44 утра. Магнитуда по шкале рихтера составила 3,1.

Как сообщается, по классификации землетрясение относится к едва ощутимым.

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"По расчетам колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", - пояснили специалисты.

В ведомстве отметили, что землетрясения в этом же регионе были зарегистрированы 23 января и 25 июля 2020 года, с магнитудами 3 и 1,9 соответственно.

Напомним, 19 октября в Украине произошло еще одно землетрясение. Тогда его зафиксировали в Ивано-Франковской области. А днем ранее, 18 октября, на Закарпатье зафиксировали землетрясение магнитудой 2,5. Источник землетрясения бело расположен на территории Закарпатской области, на юго-запад от города Берегово, на глубине 5 километров.

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Автор: Екатерина Лиманская