Сообщается о 2 погибших и 9 раненых.

По меньшей мере два человека погибли в результате торнадо, накрывшего итальянский остров Пантеллерия. Еще 9 человек были травмированы, из них четверо – в критическом состоянии.

Об этом сообщает BBC.

Мощный вихрь переворачивал автомобили и срывал крыши, повредил также прибрежную дорогу. Один из спасателей признался в эфире местному телеканалу, что картина в целом напоминает апокалиптическую.

Среди погибших есть дежурный пожарный. Вместе с другим мужчиной – 86-летним местным жителем – он во время бури ехал в автомобиле.

Читайте такжеСиноптик предупредила о дождях в Украине: где ждать осадковКак только погода улучшится, раненых доставят вертолетами в больницу Палермо.

Средиземный остров Пантеллерия известен своими вулканическими скалами и горячими источниками, благодаря чему получил широкую известность среди приезжих знаменитостей.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября ураган налетел на Мексику. В штате Нижняя Калифорния, куда пришелся основной удар стихии скорость ветра достигала 155 км/час. Местных жителей предупредили об опасных для жизни внезапных наводнениях и оползнях.

Мощный тайфун налетел и на восток Филиппин, вызвав отключение электроэнергии. Conson сопровождался устойчивым ветром со скоростью 120 км/ч, а его порывы достигали 150 км/ч. Местные власти сообщили о наводнении в городе Таклобан.

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Автор: Яна Ставская