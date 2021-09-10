Ожидается, что в ближайшее время ураган ослабнет.

Ураган "Олаф" обрушился на Мексику, принеся с собой ветер и дождь.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, в штате Нижня Калифорния, куда пришелся основной удар стихии, скорость ветра достигала 155 км/ч.

Местных жителей предупредили об опасных для жизни внезапных наводнениях и оползнях. Ожидается, что количество осадков будет от 13 до 25 см, а в некоторых районах - до 38 см.

Власти сообщили о поваленных деревьях и отключении электричества в Лос-Кабосе. Были открыты специальные центры для укрытия от стихии.

Ожидается, что "Олаф" продолжит движение на северо-запад в пятницу, затем ночью повернет на запад и к вечеру субботы двинется на юго-запад.

Ожидается, что ураган ослабнет в пятницу и в выходные, когда он пройдет над сушей.

Напомним, в конце августа ураган "Ида" ударил по побережью США.

Вечером 29 августа 2021 года ветер со скоростью около 240 км/ч обрушился на Луизиану, начались наводнения и потопы в прибрежных зонах.

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Ураган достигал четвертой степени из пяти возможных и был назван пятым самым мощным ураганом в американской истории.

Новый Орлеан после урагана остался без света. В городе ввели комендантский час.

Опустошив части побережья Мексиканского залива в воскресенье, "Ида" вызвала сильное наводнение от Вирджинии до Новой Англии.

Когда ураган достиг Нью-Йорка, в городе объявили чрезвычайное положение после рекордного дождя.

По последним данным, жертвами урагана "Ида" стали 82 человека.

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Автор: Екатерина Лиманская