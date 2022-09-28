Скорость ветра превышает 200 км/ч. На данный момент ураган Ян приближается к Флориде.

Ураган Ян оставил без электричества 11 миллионов человек на Кубе. На данный момент ураган направляется в сторону Флориды.

Об этом сообщает SkyNews.

Как сообщается, шторм категории 3 обрушился на западное побережье Кубы, опустошив одну из провинций и уничтожив некоторые из самых важных табачных ферм страны.

Электрический союз Кубы заявил, что сначала без электричества остались оокло миллиона человек, но позже вся сеть рухнула. В итоге электроснабжения лишились 11 миллионов потребителей.

Десятки тысяч человек были эвакуированы или бежали. Ураган вызвал наводнение и повредил дома. Как сообщается, скорость ветра превышала 200 км/ч.

Ожидается, что ураган станет еще сильнее над теплым Мексиканским заливом по мере приближения к Флориде.

Ураган в Пуэрто-Рико

Как сообщал Погода УНИАН, неделю назад ураган Фиона обрушился на Пуэрто-Рико, а затем пронесся по Доминиканской Республике, где более миллиона человек остались без воды, а десятки домов - разрушены.

По меньшей мере три человека погибли из-за суровой погоды. По словам метеорологов, скорость места достигала 145 км/ч. Ураган оставил территорию Пуэрто-Рико без электричества и причинил разрушения, невиданные на острове со времен урагана Мария в 2017 году.

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